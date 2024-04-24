«Московская техническая школа» запустила новую программу по промдизайну

Образовательный проект «Московская техническая школа» вместе с Национальным исследовательским университетом «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») разработали и запустили курс «Лайфстайл в промышленном дизайне», сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для внедрения на производствах современных технологий нужны новые инженерные кадры. Для помощи промышленности в решении вопроса дефицита сотрудников городские власти в 2021 году вместе с ведущими техническими вузами и компаниями запустили спецпроект «Московская техническая школа». С его помощью можно повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, развивающими промпотенциал мегаполиса и оптимизирующими производственные процессы.

«Сегодня производственные предприятия Москвы уделяют пристальное внимание промышленному дизайну, а город, в свою очередь, создает условия для его динамичного развития. В прошлом году „Московская техническая школа“ запустила обучение по направлению „Промышленный дизайн“, которое предлагает широкий спектр программ. Так, совместно с Московским энергетическим институтом был создан новый курс „Лайфстайл в промышленном дизайне“ — 16-й в рамках образовательного модуля», — сказал Владислав Овчинский.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Лайфстайл в промышленном дизайне» — это очно-дистанционная программа. Она призвана сформировать у работников московских заводов фундаментальные представления о промдизайне. Специалисты узнают основы композиции и разработки проектов с использованием разных художественных методик.

«„Лайфстайл в промышленном дизайне“ — экспериментальная программа, которую разработала кафедра дизайна НИУ „МЭИ“. Программа предназначена для введения широкого круга обучающихся в дискурс промышленного дизайна. Слушатели познакомятся с основами композиции, сценарного моделирования в промышленном дизайне и увидят взаимосвязь между стилем жизни человека и формами предметного мира, которыми он себя окружает», — пояснила завкафедрой дизайна Национального исследовательского университета «МЭИ» Александра Панкратова.

На сегодняшний день «МТШ» предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для работников городских предприятий создано девять общих направлений, а еще четыре специальных. Кроме учебных курсов, всем обучающимся предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и иные мероприятия.