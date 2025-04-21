Московская область вошла в топ регионов по числу новых инвесторов в I квартале

Московская область вошла в топ регионов по числу новых инвесторов. За первые три месяца приток средств на брокерские счета в СберИнвестициях в два раза превысил результат за аналогичный период год назад и составил 379 млрд рублей. Наибольшей популярностью пользовались облигации с фиксированным купоном: инвесторы стремились зафиксировать высокую доходность в качественных активах. Нетто-покупки акций выросли в 9 раз. К таким выводам пришли эксперты СберИнвестиций, изучив активность более 7 млн клиентов в первом квартале 2025 года.

«По итогам I квартала количество новых клиентов Московской области, открывших брокерские счета, превысило 33 тысячи человек. Общий объем активов клиентов СберИнвестиций на брокерских счетах Среднерусского банка Сбербанка увеличился на 10 млрд рублей. Одним из самых популярных решений, которые выбирают наши клиенты, стал фонд SBMM. Вместе с тем мы наблюдаем рост интереса к рынку акций. Таким образом наши клиенты совмещают осторожность с готовностью к умеренному риску, что отражает поиск баланса между стабильностью и доходностью в условиях меняющегося рынка. Мы, в свою очередь, укрепляем позиции как ключевая платформа для инвестиций в регионах, адаптируя предложения под запросы аудитории», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Инвестиционная активность растет

За первый квартал к СберИнвестициям присоединились на 78% больше клиентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем активов брокера достиг 2,2 трлн рублей.В топ-регионов по числу новичков-инвесторов вошли Ростовская, Свердловская, Московская, Нижегородская области и Санкт-Петербург.

Диверсификация портфелей частных инвесторов в первом квартале продолжила расти — число клиентов, инвестирующих более чем в два инструмента, увеличилось на 11%.

Облигации с фиксированным купоном— в лидерах спроса

Из всех инструментов в первом квартале частные инвесторы чаще всего выбирали корпоративные облигации с фиксированным купоном. Чистый приток средств в них превысил 70 млрд рублей и составил 46% от всех нетто-покупок клиентов СберИнвестиций. Это почти в два раза больше, чем в 4 квартале 2024 года. На втором месте по популярности — ОФЗ с фиксированным купоном — объем их покупок составил 21 млрд рублей или 14% от всех вложений.

«Мы видим, что наши клиенты относятся к инвестициям осознанно, быстро реагируют на изменения и выбирают инструменты, релевантные ситуации на рынке. Так, в прошлом году они отдавали предпочтение фондам денежного рынка и флоатерам, в первом квартале этого года переложили часть средств в облигации с фиксированным купоном, а сейчас, когда появилась возможность приобрести перспективные активы по более низким ценам — переключили фокус внимания на акции. Также отмечу, что, несмотря на общее снижение рынка в начале апреля, в СберИнвестициях сохраняется положительная динамика в части нетто-притоков на брокерские счета — за две недели с 24 марта они составили 31 млрд рублей», — подчеркнула руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.