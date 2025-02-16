Московская область стала самым перспективным регионом РФ для трудоустройства

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Подмосковье, Калужская область и Татарстан оказались наиболее перспективными регионами России для трудоустройства в 2025 году. Об этом РИА Новости сообщили в «Авито Работе».

Аналитики, проводившие исследование, рассчитывали соотношение средних предложений по уровню заработной платы к величине прожиточного минимума в регионе. Также учитывалось то, насколько активны люди, ищущие работу, и компании, размещающие вакансии.

На первом месте в рейтинге оказалась Московская область. Прожиточный минимум в регионе составляет 19,3 тыс. рублей. Средняя заработная плата — 98,9 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.