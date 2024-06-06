Московская область совместно со Сбером будет развивать проекты импортозамещения
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Сбер и Правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве для развития технологического суверенитета региона. Документ подписали на XXVII Петербургском международном экономическом форуме Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Достижение технологического суверенитета — одна из важнейших задач, которая определяет вектор развития государственной политики России. Сегодняшнее соглашение с Правительством Московской области позволит нам запустить важные для экономики региона и страны проекты, которые окажут непосредственное влияние на рост инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Подмосковья. Это в свою очередь будет способствовать повышению уровня и качества жизни — появятся новые рабочие места, людям и бизнесу будут доступны в режиме нон-стоп самые высокотехнологичные продукты и сервисы», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Грефф.
Основное направление сотрудничества — организационные и информационные связи для финансирования импортозамещающего производства, в том числе поставки цифровых продуктов, которые входят в реестр отечественного программного обеспечения.
Сбер рассмотрит возможность кредитного финансирования для запуска проектов по развитию технологического суверенитета, в том числе проектов на принципах государственно-частного партнерства, проектного/инвестиционного финансирования, equity финансирования, сделок на выкуп активов. Также компания будет участвовать в создании новых рабочих мест в Московской области и разработке предложений по внедрению эффективных и современных технологий в производство критически важных товаров, оборудования и цифровых продуктов, входящих в реестр отечественного ПО.
«Как говорит наш Президент, широкая цифровая трансформация должна войти в жизнь каждого человека и каждой семьи, должна пронизывать каждую отрасль, предприятие. Но не менее важным является технологический суверенитет. Мы последовательно работаем над этой масштабной задачей, стараемся внедрять отечественное программное обеспечение. И соглашение со Сбером, подписанное сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — еще один шаг в сторону цифровой трансформации нашего Подмосковья и страны в целом. Сейчас мы реализуем порядка 300 проектов импортозамещения. В прошлом году на полную мощность начал работать завод „Ядро Фаб Дубна“ по крупносерийному выпуску вычислительной и радиоэлектронной продукции — сервера, системы хранения данных, персональные устройства и т. д. Важно создавать больше таких производств. Надеемся, что в рамках соглашения мы сможем привлечь на территорию региона новых инвесторов», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.