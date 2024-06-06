Московская область совместно со Сбером будет развивать проекты импортозамещения

«Достижение технологического суверенитета — одна из важнейших задач, которая определяет вектор развития государственной политики России. Сегодняшнее соглашение с Правительством Московской области позволит нам запустить важные для экономики региона и страны проекты, которые окажут непосредственное влияние на рост инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Подмосковья. Это в свою очередь будет способствовать повышению уровня и качества жизни — появятся новые рабочие места, людям и бизнесу будут доступны в режиме нон-стоп самые высокотехнологичные продукты и сервисы», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Грефф.

Основное направление сотрудничества — организационные и информационные связи для финансирования импортозамещающего производства, в том числе поставки цифровых продуктов, которые входят в реестр отечественного программного обеспечения.

Сбер рассмотрит возможность кредитного финансирования для запуска проектов по развитию технологического суверенитета, в том числе проектов на принципах государственно-частного партнерства, проектного/инвестиционного финансирования, equity финансирования, сделок на выкуп активов. Также компания будет участвовать в создании новых рабочих мест в Московской области и разработке предложений по внедрению эффективных и современных технологий в производство критически важных товаров, оборудования и цифровых продуктов, входящих в реестр отечественного ПО.