Московская область разместила 20 инвестпредложений на инвесткарте России

243 инвестпредложения разместили регионы на инвестиционной карте России — это запрос по созданию производства конкретного типа в определенной локации. Предложения включают в себя инвестиционную площадку под целевое использование, проработанные условия ее предоставления, информацию о преимуществах и доступных мерах поддержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Больше всего инвестиционных предложений — в сфере сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства (24); производства пищевых продуктов (24) и туризма (20). Общий объем инвестиций по проектам может превысить 46 млрд рублей.

Всего инвестиционные предложения на Инвестиционной карте России разместили 66 субъектов Российской Федерации, лидеры — Республика Башкортостан (22 предложения), Московская область (20 предложений), Омская область (15 предложений). При этом регионы обещают полное сопровождение инвестора на каждом этапе жизненного цикла проекта.

Инвестиционная карта была разработана Минэкономразвития совместно с правительством Москвы в феврале 2024 года. На ней разместили информацию почти о 16 тыс. частных и государственных площадок — от помещений для малого и среднего бизнеса до земельных участков под промышленное строительство.

Уже реализовано 496 площадок: 151 продана за 2,2 млрд рублей, 345 сдано в аренду с ежемесячным платежом в бюджеты регионов в 97,5 млн рублей.

На карте можно качественно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения. С помощью карты можно подбирать и сравнивать площадки в разных регионах, а также получать сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

Ранее Минэкономразвития разработало портал поддержки инвестпроектов. Всего на сайте их 30, в том числе помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.