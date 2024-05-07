Московская область изучила опыт подготовки кадров в Китае

Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья изучило опыт подготовки кадров в технологическом колледже в г. Уху в Китае. Делегация Мининвеста посетили учебное заведение, которое готовит работников для промышленного сектора города, включая крупную автомобильную компанию. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Колледж выпускает порядка 500 студентов в год, значительная часть из них целенаправленно идет работать на автопром города. Обучение длится три года: на втором курсе студенты проходят дуальное обучение, совмещая теорию и практику, а на третьем полностью переходят к работе на заводе будущего работодателя. Колледж предлагает подготовку не только по рабочим специальностям, но и по инженерным направлениям, робототехнике и другим. В подмосковных индустриальных парках мы хотим строить колледжи, поэтому опыт Китая нам интересен», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье планируется строительство новых четырех государственных индустриальных парков в Дмитровском, Ленинском, Одинцовском и Раменском округах. Это будут площадки нового формата по модели «все включено» или «5 в одном»: готовая инфраструктура (сети, дороги), готовые производственные боксы, профильные колледжи, общежития — комфортные условия для работников и студентов. «Пятый элемент» — это опытная и эффективная управляющая компания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.