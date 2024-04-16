Московская область 22 апреля примет бизнес-миссию из Армении

Компании Подмосковья могут принять участие в международной реверсной бизнес-миссии с делегацией из Республики Армения. Встречи в рамках этого мероприятия пройдут 22 апреля. Организатор бизнес-миссии — фонд поддержки ВЭД Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участие в бизнес-миссии примут 4 компании из Армении:

— компания «МАЗ ЦЕНТР», специализирующаяся на импорте и продаже автомобилей и автозапчастей, а также автотехобслуживании;

— компания «Б25», работающая в сфере строительства;

— компания «Абрикос Маркет», занимающаяся импортом и розничной продажей продуктов питания;

— компания «Зовк», также специализирующаяся на импорте и розничной продаже продуктов питания.

В программе мероприятия встречи с потенциальными покупателями российской продукции для проведения переговоров. Формат мероприятия предполагает нетворкинг, для ознакомления с продукцией и обсуждения условий сотрудничества.

Адрес проведения мероприятия: Красногорск, бульвар Строителей, дом № 4, кор. 1, секция В.

Узнать подробнее о компаниях-участниках из Армении, а также подать заявку на участие в бизнес-миссии можно до 19 апреля на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.

Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на инвестпортале Московской области.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.