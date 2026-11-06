Мощность российских дата-центров и майнинг-ферм выросла почти на четверть за год

Суммарная установленная электрическая мощность российских центров обработки данных и майнинговых площадок по результатам девяти месяцев 2026 года увеличилась на 24,4%, достигнув 5,4 гигаватта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Системного оператора».

По состоянию на 30 сентября действующие объекты энергоемких вычислений в единой энергосистеме страны потребляют 5380 мегаватт. При этом с начала года к сети подключили еще 1055 мегаватт таких мощностей.

Специалисты оператора зафиксировали, что за прошедшие три года доля дата-центров в общей структуре потребления электроэнергии возросла практически вдвое — с 1,4% в 2022 году до 2% в 2025 году. В течение следующих пяти лет общий объем потребления высокотехнологичных вычислительных площадок может расшириться до 15,3 гигаватта.

Отдельные оценки приводит ассоциация участников отрасли центров обработки данных. Там прогнозируют прирост мощности коммерческих ЦОД по итогам 2026 года в пределах 10–12%, что позволит показателю выйти на уровень 1,1 гигаватта.

Предыдущий пиковый скачок фиксировался в 2021 году, когда прирост составил 24% при объеме в 555,5 мегаватта. В последующие периоды динамика менялась: 10% в 2022 году (до 610,7 мегаватта), 13% в 2023 году, 22% в 2024 году и 18% в 2025 году. Тогда емкость коммерческого сектора достигла 990,6 мегаватта.

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