Мосбиржа получила «мягкое согласие» платформ по выпуску ЦФА на интеграцию

Мосбиржа получила «мягкое согласие» всех платформ по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) на интеграцию с ней как с оператором обмена для создания вторичного рынка таких активов, сообщает Forbes .

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на директора торговой площадки по цифровым активам Сергея Харинова, биржа работает над построением оператора обмена, консолидирующим ликвидность ЦФА, он будет единой точкой входа за их дистрибуцией.

Харинов отметил, что объединения рынка ЦФА на базе оператора обмена являются «очень хорошей практикой», так как подобный сценарий развития рынка расширит возможности каждой отдельной платформы по выпуску.

По его словам, проделанная работа в итоге приведет к повышению оборотов на рынке. Также инвесторы смогут видеть и анализировать свой портфель ЦФА, при этом специалистам не нужно будет сводить числа из приложений разных платформ.

Эксперт считает, что создание оператора обмена это ускорит приток новых участников на рынок ЦФА и сильно облегчит клиентский путь.