Мосбиржа планирует проводить торги на выходных

Со второго квартала 2025 года Мосбиржа планирует проводить торги в том числе по субботам и воскресеньям. В рамках нововведения торговые операции в выходные дни будут рассматриваться как часть утренней сессии понедельника, при этом волатильность цен значительно ограничат по сравнению с обычными торговыми днями, сообщает «Интерфакс» .

Согласно заявлению управляющего директора по фондовому рынку Бориса Блохина, Мосбиржа планирует внедрить новый формат торговли во втором квартале 2025 года. Торговые операции с акциями, паевыми инвестиционными фондами и срочными контрактами станут доступны в нерабочие дни.

Все расчеты по заключенным в выходные сделкам будут проводиться в первый рабочий день после праздничного или выходного периода. Такой подход реализуется через механизм дополнительных торговых сессий, являющихся продолжением стандартного торгового дня.

Представитель Московской биржи Блохин отметил, что организация совместно с Банком России и участниками рынка ведет тщательную подготовительную работу. Особое внимание уделяется совершенствованию брокерских платформ, модернизации ИТ-инфраструктуры и проработке вопросов маржинального кредитования.