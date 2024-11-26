Мосбиржа обвалилась до минимальных значений в 2024 году

сегодня в 11:44

Индекс Московской биржи (IMOEX) во вторник утром показал снижение на 0,92% и достиг отметки 2507,37 пункта, сообщает РБК .

Таким образом, индекс обновил минимальные значения текущего года, которые ранее составляли 2512,07 пункта.

Согласно данным на 10:07 по Москве, индекс РТС также продемонстрировал снижение на 1,04%, достигнув отметки 760,01 пункта.

Эксперты считают, что это связано с преимуществом среднесрочных продавцов после усиления геополитической напряженности и перспективы дальнейшего повышения ключевой ставки.

Ранее президент — председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин заявил, что Россия оказалась в небывалых условиях, когда мир наложил на страну около 7 тыс. санкций и прочих ограничений, но вопреки экономика показывает рост.