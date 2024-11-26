Президент ВТБ Костин: весь мир удивляется, как российская экономика развивается

Россия оказалась в небывалых условиях, когда мир наложил на страну около 7 тыс. санкций и прочих ограничений, но вопреки экономика показывает рост, сообщил президент — председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Леонид Костин.

Он выступает на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

«Несмотря на то, что у нас три года идет специальная военная операция и тратится 40% бюджета, на нас около 7 тыс. санкций. И весь мир удивляется: а как российская экономика развивается. Я тоже считал, что в случае такого санкционного развития нам будет намного хуже, но экономика растет и развивается. Если так посмотреть то, выше, чем за последние годы», — сказал Костин.

По его словам, в настоящее время Россия оказалась в уникальном положении, когда страна столкнулась с абсолютно новыми вызовами.