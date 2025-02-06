Мороженое с портретом Путина: как в Китае подделывают российские продукты

Эксперт Маслов: в Китае едят мороженое «Коровка из Кореновки» с портретом Путина

Востоковед Алексей Маслов рассказал о том, как в Китае подделываются российские продукты и описал весь процесс.

Он отметил, что в Шанхае устанавливаются палатки, украшенные вывесками «Органическая пища из России», с изображениями Собора Василия Блаженного и российским флагом.

«Туда забрасывается процентов 20 реальной российской пищи, остальное все — китайское», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Маслов добавил, что китайцы осознают, что это обман. И в конце декабря властям удалось закрыть около 40 таких магазинов, предварительно предупредив их владельцев. Некоторые убрали указания на российское происхождение, оставив лишь национальную символику.

Начиная с января, проверки стали более строгими, и было возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей. Например, мороженое «Коровка из Кореновки» полностью подделывается, а в китайских деревнях порой продаются забавные фотографии с изображением президента России, наслаждающегося этим мороженым, что, по словам Маслова, пользуется в Китае спросом.