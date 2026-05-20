Мороженое и вода: что стали больше покупать москвичи в жару

В жару продажи мороженого в Москве выросли на 13%

На фоне аномально жаркой погоды в столице увеличился спрос на товары, которые помогают освежиться и легче переносить высокие температуры, сообщили РИАМО в «Купере».

19 мая, когда температура в мегаполисе поднялась до рекордных плюс 30,7 градуса, продажи мороженого повысились на 13% по сравнению с 18 мая, а воды — на 6%.

Самым популярным вкусом мороженого у горожан стало шоколадное, затем идут ванильное и классический пломбир. Пятерку замыкают крем-брюле и черничное.

При этом средняя стоимость пломбира в столице составляет 90 рублей, 1 литр бутилированной воды можно приобрести в среднем за 70 рублей.

