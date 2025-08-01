Морепродукты в России: значительный рост цен за год

Анализ стоимости морепродуктов показывает их значительное подорожание за последний год. Сильнее всего подорожали мидии (+27,5%) и кальмары (+21%), менее всего — креветки (+8,7%) и осьминоги (+8,9%), сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

За год морепродукты в среднем подорожали на 16,1%. Мидии подорожали на 27,5%, и их средняя стоимость сейчас составляет 987 рублей за 1 кг, кальмары — на 21% (757 рублей/кг), крабы — на 15,4% (1819 рублей./кг), креветки — на 8,7% (1162 рубля/кг), осьминоги — на 8,9% (1443 рубля/кг).

Эксперты «Ценозавра перечислили основные причины роста цен:

· сокращение импорта;

· рост спроса — морепродукты стали популярнее в ресторанах и у частных покупателей;

· увеличение себестоимости;

· климатические факторы — сокращение уловов из-за изменений температуры воды в регионах добычи.