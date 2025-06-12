Молодых предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-миссию в Узбекистан

Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.+World открывают прием заявок на бизнес-миссию для молодых предпринимателей в Республику Узбекистан, которая пройдет с 27 по 31 июля. Для участников этот проект — возможность вывести свое дело на международный уровень и установить новые деловые контакты. Регистрация на бизнес-миссию доступна до 15 июня по ссылке , сообщила пресс-служба АНО «АИР», Министерства инвестиций.

«В прошлом году благодаря бизнес-миссиям 100 молодых людей заключили 30 международных контрактов. Инициативы были направлены на развитие в сферах технологичного предпринимательства, исследований и разработок, сельского хозяйства, креативных индустрий и оказания консультационных услуг. В этом году принять участие в бизнес-миссии в Узбекистан могут предприниматели, которые развивают бизнес в одной из трех ключевых отраслей: текстильная промышленность, агропромышленный комплекс и информационные технологии. Это перспективные направления для развития и роста молодых предпринимателей из России и экспорта их продукций и услуг на рынки Центральной Азии», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Всех участников ждет обучение для развития компетенций, которые необходимы для выхода на зарубежные рынки. Программа будет проходить в партнерстве со Школой экспорта РЭЦ. Молодые люди получат теоретические знания и смогут применить их на практике в рамках деловой программы в Узбекистане.

В деловую программу войдут встречи с представителями профильных министерств, B2B-встречи с узбекскими компаниями, бизнес-экскурсии на ведущие предприятия страны, а также подписание соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 15 июня, пройти онлайн-обучение и презентовать свой бизнес перед экспертной комиссией.

По итогам отбора пять лучших предпринимателей, набравших максимальное количество баллов, отправятся в бизнес-миссию в Узбекистан.

В этом году также запланированы поездки в Беларусь, Казахстан, Индию и Киргизию. Бизнес-миссии организуются в рамках Программы по развитию молодежного предпринимательства в зарубежных странах. За последние три года благодаря проекту было заключено 63 контракта на общую сумму более 152,5 млн рублей.

В прошлом году в проекте участвовали 100 предпринимателей. Молодые люди посетили Беларусь, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и Китай. Так, во время поездки в Киргизию основатель франшизы международной сети кофеен самообслуживания HOHORO Ильнар Шамсутдинов из Татарстана заключил договоры на упаковку франчайзинга и услуги консалтинга. Даниил Бредихин из дизайн-студии Bred ideas договорился о разработке айдентики для IT-компании «Глобал центр».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.