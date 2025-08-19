Молодые бизнесмены могут регистрироваться на обучающую программу до 15 сентября

В стране реализуется Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства, одним из ключевых проектов которой является обучающая программа для молодых предпринимателей от Росмолодежь.Предпринимай, направленная на повышение уровня предпринимательских компетенций у молодых предпринимателей и молодежи, заинтересованной в запуске и развитии собственного дела, в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Проект реализуется до 31 декабря 2025 года в онлайн формате и открывает участникам возможность практико-ориентированного обучения в сопровождении опытных предпринимателей (наставники и трекеры) для получения предпринимательских компетенций и формирования индивидуального плана развития предпринимательской деятельности.

Проект включает в себя 10 образовательных модулей по ключевым темам развития предпринимательской деятельности от правовых основ и финансового учета в бизнесе до масштабирования и выхода на международные рынки.

Желающие смогут зарегистрироваться в срок до 15 сентября 2025 года.

Всем кандидатам необходимо пройти регистрацию на ИТ-платформе в Интернете (молодежь-развивайся.рф), а также подать заявку на участие в личном кабинете в разделе «События».