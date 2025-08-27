Молдавское виноделие сохраняет популярность благодаря старым традициям

Стало известно, как молдавское виноделие продолжает следовать традициям и какие инновации внедряет в свою работу, сообщает MIR24.TV .

Отмечается, что сейчас в Молдове четыре винодельческих региона: Кодру, Штефан-Водэ, Валул луй Траян и Дивин. Каждым управляет ассоциация местных производителей вина с защищенным географическим указанием. Тем не менее виноделие есть и в других регионах.

В производстве специалисты сочетают старые традиции и новые технологические процессы. Например, внедрено использование селекционных сухих дрожжей и ферментов, длительное брожение сусла по белому при низких температурах, а также брожение на мезге для красных сортов.

Ежегодно собирается около 600 тысяч тонн винограда, а предприятия перерабатывают около 220-280 тысяч тонн технических сортов. Виноделие для государства является важной составляющей экономики и стратегическим сектором, который поддерживают местные власти. До 95% всей продукции ежегодно экспортируется.