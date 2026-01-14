Мойва стала деликатесом: цены на эту рыбу резко выросли в начале 2026 года

Любимая многими россиянами бюджетная рыба мойва по своей цене приближается к стоимости горбуши или трески. На сегодняшней день в торговых сетях ее цена достигла почти 600 рублей за килограмм. В чем причины такой ситуации, РИАМО рассказал экономист Дмитрий Семенов.

Российские покупатели столкнулись с резким подорожанием одного из символов доступной рыбы — мойвы. В некоторых торговых сетях ее цена достигла 599 руб. 99 коп. Эксперт назвал комплекс причин, по которым простая рыба стала почти деликатесом.

Во-первых, остановлен промысловый вылов мойвы в Баренцевом море, такое решение принято для сохранения нерестовых запасов.

Во-вторых, упали импортные поставки и, учитывая размеры страны, рыночные поставки можно назвать незначительными.

В-третьих, тихоокеанская мойва добывается в ограниченных количествах. Увеличение спроса не удовлетворяет потребности рынка в заморозке и продукции полуфабрикатах из мойвы.

В-четвертых, ученые рекомендовали ввод нулевой квоты на промысловую добычу мойвы.

На окончательную цену также давят возросшие расходы бизнеса.

«Еще несколькими факторами удорожания продукции стало повышение налогов, удорожание процесса производства, логистика, переработка», — отметил экономист.

Еще один вопрос — реакция потребителей на такие цены, будут ли россияне покупать эту рыбу по такой стоимости. Семенов признает, что прогнозировать ее сложно.

«Как поведет себя покупатель при возросшей стоимости на мойву, пока непонятно и сложно давать прогнозы», — говорит он.

Пока же россиянам приходится либо платить за привычную рыбу в разы больше, либо искать ей замену, что создает дополнительный спрос и давление на цены других видов недорогой рыбной продукции.

