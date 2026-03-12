«Мода на сельский стиль»: экономист объяснила спрос зумеров на старые дачи

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная объяснила, почему зумеры скупают и реставрируют старые дачи. По ее словам, тренд связан с удаленной работой и модой на сельский стиль, сообщает «ФедералПресс» .

По словам экономиста, еще несколько десятилетий назад молодежь уезжала из деревень из‑за отсутствия работы, транспорта, связи и инфраструктуры. Стройматериалы и предметы интерьера были в дефиците, а возможностей для досуга практически не было. Сегодня ситуация изменилась.

«Удаленный режим работы позволяет заниматься квалифицированным трудом в любой географической точке, где есть интернет, стационарная телефонная связь уходит в прошлое», — пояснила Безсмертная.

Экономист отметила, что зумеры, увлеченные сельской эстетикой, часто не оценивают юридическую чистоту сделок и возможные расходы на ремонт. Также не всегда учитываются риски, связанные с коммунальными службами и инфраструктурой.

При этом покупка даже небольшой дачи дает ощущение самостоятельности, возможность устроить цифровой детокс и отдохнуть от городской среды. Для части молодежи это способ приобщиться к новому модному тренду.

