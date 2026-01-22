Мясокомбинат в Клину увеличил эффективность производства на 11% с помощью кайдзен

Мясокомбинат «Клинский» в Подмосковье повысил эффективность работы основных производственных участков на 11% и снизил операционные расходы на 3% по итогам 2025 года благодаря внедрению системы кайдзен, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мясокомбинат «Клинский» реализовал проект по внедрению принципов бережливого производства, направленный на постоянное совершенствование процессов. В рамках проекта были повышены эффективность оборудования, стандартизирована работа персонала, внедрена система наставничества и организованы рабочие места по методике 5С.

Внедрение системы кайдзен проходило в два этапа. Сначала специалисты оценили загрузку производственных мощностей и исключили из процесса оборудование, не влияющее на выполнение плана. Это позволило сократить расходы на обслуживание, ремонт и электроэнергию. На втором этапе разработали карты стандартных операций, которые обеспечили единый подход к выполнению задач, снизили количество ошибок и легли в основу обновленной системы наставничества.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что «Клинский» является флагманом Группы «ПРОДО» в регионе и одним из ведущих производителей колбасных изделий и мясных деликатесов в ЦФО. Предприятие выпускает более 150 видов продукции общим объемом 35 тысяч тонн в год, штат насчитывает свыше 1 400 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.