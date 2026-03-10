Мясокомбинат Клинский в Подмосковье повысил производительность

Мясокомбинат «Клинский» подвел промежуточные итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда», который стартовал на предприятии полгода назад. За это время в цехе по выпуску сосисок производительность выросла на 5%, а производственный цикл сократился на 10%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализуется при поддержке Регионального центра компетенций. Эксперты провели диагностику производственного потока, выявили узкие места и подготовили план мероприятий по их устранению.

До конца года предприятие планирует увеличить производительность еще на 5%. Программа рассчитана на три года, и в перспективе показатель может вырасти на 15%. Для этого на комбинате внедряют инструменты бережливого производства: стандартизированную работу, автономное обслуживание оборудования и систему организации рабочего пространства 5S. Сотрудники проходят обучение для закрепления новых навыков.

На следующем этапе успешные практики распространят на все производственные процессы. На предприятии создан внутренний проектный офис, который займется оптимизацией других участков.

В ведомстве напомнили, что федеральный проект «Производительность труда» предусматривает комплекс мер господдержки. Участники получают бесплатную экспертную помощь, доступ к цифровым сервисам и льготное финансирование для повышения конкурентоспособности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.