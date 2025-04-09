Мясокомбинат из Клина оказался в лидерах рейтинга NTech-500

Мясокомбинат из Клина, входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», по итогам 2024 года продемонстрировал устойчивый рост продаж в ключевых категориях мясной продукции. Согласно данным федерального рейтинга NTech-500, составленного исследовательской компанией NTech, предприятие увеличило свои позиции в трех сегментах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В частности, продукция под маркой «Клинский» заняла 8-е место в категории «нарезка колбасных изделий» и 9-е место в категориях «мясная продукция» и «вареные колбасы и ветчины». В каждой из этих категорий бренд поднялся на две строчки по сравнению с результатами 2023 года.

Особенно сильные позиции мясокомбинат занимает в группе «сосиски и сардельки», где он стабильно находится на третьем месте. По данным крупнейших розничных сетей, в 2024 году в Москве и Московской области на продукцию марки «Клинский» приходится целых 25% от общего объема продаж в данной категории.

Мясокомбинат активно наращивает свои производственные мощности. В последние два года в развитие предприятия было вложено более 3 млрд рублей, в том числе для открытия современного цеха нарезки. В планы компании входит увеличение объема выпуска мясной продукции на 36%, что позволит лучше удовлетворять растущий спрос потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.