Мясо и овощи: в Новосибирской области сильно подорожали продукты

Росстат опубликовал данные, согласно которым в Новосибирской области на 39,7% выросли цены на огурцы, капуста подорожала на 10,14%, картофель — на 5,8%, бананы — на 4,4%, сообщает «ФедералПресс» .

Кроме того, стоимость курицы в магазинах региона увеличилась на 5%, индейка стала дороже на 3,2%, а говядина — на 1,7%. Также на 1,1% подорожали пельмени и манты, фарш и печень. Цены на сливки выросли на 3,6%, на сыры — на 3,2%, на молоко — на 2,6%, на сметану и творог — на 2,5% и 2,2% соответственно. Хлеб подорожал на 1,5%, шоколад — на 3,6%.

Похожую ситуацию специалисты отмечают в Томской, Кемеровской и Омской областях, на Алтае и в республике Хакасия.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил,что правительство должно удерживать инфляцию в стране на умеренном уровне.