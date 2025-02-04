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Мишустин: правительство и Банк России отработали механизмы по росту экономики

Председатель правительства Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста. В 2025 году в РФ воплощают в жизнь нацпроекты, необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей, которые президент страны Владимир Путин поставил на ближайшие 6 лет, сообщает пресс-служба кабмина.

Ключевая задача, которой нужно добиться, — обеспечение сбалансированного роста экономики с низким уровнем безработицы и умеренной инфляцией. Для этого правительство вместе с Центробанком РФ отработало некоторые механизмы. В частности, создается экономика предложения.

По предварительным данным Минэкономразвития, ВВП России в 2024 году увеличился на 4%. Это стало возможным благодаря высокой потребительной и инвестиционной активности.

Главным драйвером роста оказалась обрабатывающая промышленность. Она увеличилась на 8% и перешагнула через цифры, которые прогнозировались изначально.

«Такой тренд важно продолжить в ближайшие годы и укрепить», — подчеркнул Мишустин.