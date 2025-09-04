Мишонова призвала отменить ограничение возраста молодой семьи для ипотеки

В настоящее время льготную ипотеку в России могут получить молодые семьи, если в паре одному из супругов менее 35 лет. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова просит отменить это ограничение, так как первый ребенок у пар стал рождаться позднее: у женщин после 30 лет, а у мужчин — ближе к 40 годам, пишет РИА Новости .

«Жилье должно стать доступным. Ипотека должна для семьи быть льготной. Важно, чтобы мы не ограничивали возраст молодой семьи 35 годами, как сейчас в законе. Потому что у нас иногда папой становятся ближе к 40 годам, мамой — после 30. Сейчас рожают после 30 лет в большинстве своем, но они должны иметь возможность пользоваться вот этими льготными всеми проектами, которые предлагает государство для молодой семьи», — сказала детский омбудсмен.

В текущей демографической ситуации Мишонова считает, что нужно поддерживать и тех, кто впервые становится родителем в 35 лет. По ее словам, такие пары тоже должны иметь возможность воспользоваться помощью государства в области улучшения жилищных условий. У россиян должно быть жилье, чтобы им было куда прийти с малышами и не приходилось жить со старшим поколением: своими родителями или с бабушками и дедушками.

Мишонова акцентировала внимание на эффективности действующих в России механизмов помощи семьям, включая материнский капитал, предоставляемый при появлении второго и третьего ребенка, и возможность его применения для оплаты ипотечного кредита. По ее словам, в настоящее время приоритетной задачей является оказание всесторонней поддержки молодым семьям, а также формирование у граждан убеждения в важности создания семьи и рождения первенцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.