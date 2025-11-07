Мировые цены на подсолнечное масло продолжили рост в октябре

В октябре 2025 года подсолнечное масло подорожало до рекордного уровня за последние три года, достигнув отметки в 1357 долларов за тонну, сообщает РИА Новости .

Как свидетельствует анализ данных Всемирного банка и украинского министерства сельского хозяйства, это максимальное значение с октября 2022 года.

Основной причиной продолжающегося четыре месяца подряд роста цен стало резкое сокращение экспортных поставок из Украины — одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров подсолнечного масла. В сентябре текущего года украинский экспорт опустился до 203,4 тысячи тонн, что в 1,8 раза ниже показателей годичной давности и представляет собой один из худших результатов за последние годы.

Снижение объемов поставок наблюдается с декабря прошлого года, что продолжает оказывать значительное влияние на глобальную рыночную конъюнктуру.