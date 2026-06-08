Миронов заявил, что половина россиян живет на 45 тыс рублей

Депутат Миронов: две трети граждан работают на двух или трех работах

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что половина россиян получает не больше 45 тыс. рублей в месяц. Он сослался на независимые опросы о второй работе у граждан, сообщает NEWS.ru

Сергей Миронов прокомментировал данные Минфина и Росстата о росте доходов и исторически низком уровне бедности в России.

«Ранее глава Минфина (ред. — Антон Силуанов) заявил, что за прошедшие три года доходы россиян выросли на 24% — рекордный показатель за 20 лет. Перед этим сразу несколько членов правительства озвучили данные Росстата об исторически низком уровне бедности. Однако независимые опросы показывают: две трети трудоспособного населения заняты на двух или трех работах, чтобы содержать семью. Половина россиян живет на сумму менее 45 тыс. рублей в месяц — реальный прожиточный минимум по нашим расчетам. Растут только прибыли банков и сырьевых компаний, зарплаты руководителей и ряда специалистов», — высказался Миронов.

Депутат отметил, что в список Forbes вошли рекордные 150 россиян. По его мнению, именно эти люди показали заметный рост доходов. Миронов также указал на индекс Джини: по некоторым оценкам, показатель неравенства достиг 0,418 при историческом максимуме 0,422.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что за последние пять лет зарплаты в России выросли на 30% с учетом инфляции.

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