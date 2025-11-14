Минцифры запустит эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Минцифры России планирует во втором-третьем квартале 2026 года провести эксперимент по дистанционной продаже отечественного вина на маркетплейсах.

Как заявил РИА Новости замглавы ведомства Олег Качанов, нормативная база для проекта будет разработана в первом квартале следующего года.

Для идентификации покупателей предусмотрено использование двух механизмов — прямой биометрии через Единую биометрическую систему или подтвержденной фотографии в цифровом документе. Проверка возраста будет осуществляться как при оформлении заказа, так и в момент вручения товара курьером.

Инициатива реализуется по поручению президента в экспериментальном режиме после многолетних обсуждений, однако противниками проекта традиционно выступают Минздрав и Роспотребнадзор. В случае успешного тестирования система будет запущена на постоянной основе.

