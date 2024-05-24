Минстрой представил меры для повышения прозрачности ценообразования в закупках

сегодня в 11:36

На Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» в Москве обсудили вопросы ценообразования в сфере строительства и ЖКХ, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Представители Минстроя, Федерального казначейства, заказчики, бизнес и поставщики дискутировали, как найти баланс интересов государства, компаний и потребителей в ходе госзакупок.

«Минстрой представил концепцию развития ФГИС ЦС — создание агрегатора, который будет собирать информацию о рыночных ценах со всех электронных торговых площадок», — сообщил замдиректора профильного департамента ведомства Александр Гончаров.

Кроме того, министерство предложило закрепить участие государственной экспертизы в оценке проектных решений и стоимости строительства на всех этапах реализации проектов.

Предложения, поступившие в ходе форума, учтут в процессе подготовки поручений для профильных министерств и ведомств.

Также на «Госзаказе» констатировали, что строительная отрасль РФ показывает устойчивый рост и адаптировалась к санкциям. Так, производители смогли перейти на поставки из дружественных стран или использовать отечественные компоненты в рамках политики импортозамещения.