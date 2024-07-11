Минский завод вин прекратит поставки в РФ

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) сообщил, что планирует прекратить поставки вина в РФ. Сейчас основной объем винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Белоруссии, сообщает РБК.

Сотрудники завода отметила, что поставка вин российским дистрибьюторам проходит в тестовом режиме и в маленьких объемах. Это связано с тем, что производственные мощности предприятия ограничены.

С учетом таможенных пошлин при ввозе европейских виноматериалов в Белоруссию и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Россию.

Сейчас закупка виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, а также их транспортировка и разлив вина — это обычная мировая практика производства виноградных вин. Аналогичную практику из такого сырья использует и МЗВВ.