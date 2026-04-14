Минсельхоз Подмосковья напомнил аграриям о мерах пожарной безопасности

Профилактику природных пожаров усиливают в Подмосковье с наступлением теплого сезона. Владельцам сельхозземель напомнили о правилах подготовки полей и ответственности за выжигание сухой травы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выжигание сухой травы создает угрозу для людей, имущества и природных территорий. В министерстве подчеркнули, что собственникам сельхозугодий необходимо своевременно убирать сухостой и растительные остатки.

Участки, граничащие с лесными массивами, следует очищать на полосе не менее 10 метров либо отделять противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или иным барьером. Соблюдение этих требований учитывают при рассмотрении заявок на отдельные субсидии: отсутствие привлечения к ответственности за пал травы является условием получения господдержки.

По КоАП РФ за нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс., для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тыс., для юридических лиц — от 300 до 400 тыс. рублей. В период особого противопожарного режима суммы увеличиваются до 10–20 тыс. рублей для граждан, 30–60 тыс. — для должностных лиц, 60–80 тыс. — для ИП и 400–800 тыс. — для организаций.

Если нарушение правил пожарной безопасности по неосторожности причинило вред здоровью, ответственность наступает по статье 219 УК РФ. Санкции предусматривают штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.