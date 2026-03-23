Минсельхоз Подмосковья дал советы по подготовке участка к весне

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области опубликовало рекомендации по весенней подготовке дачных и частных участков в Подмосковье. Специалисты напомнили о правилах обработки почвы, борьбе с борщевиком и установке теплиц, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Весной владельцам участков рекомендуют начать работы с очистки территории от старых листьев, веток и растительного мусора. Затем следует провести перекопку почвы на штык лопаты и внести удобрения — компост, древесную золу или минеральные смеси.

Отдельное внимание необходимо уделить борщевику. Если растение растет на частной территории, ответственность за его удаление несет собственник. Штрафы предусмотрены частью 5 статьи 6.11 КоАП Московской области. Самостоятельно уничтожать борщевик нежелательно из-за необходимости специальных мер предосторожности — лучше обратиться в профильные службы.

Для эффективной работы потребуются качественные инструменты: лопата, грабли, мотыга, тачка, садовые ножницы и шланги для полива. При установке теплицы важно учитывать освещенность и защиту от ветра. Согласно своду правил СП 53.13330.2019, размещать теплицу следует не ближе одного метра от соседнего забора. Металлический каркас считается более прочным, а в качестве покрытия оптимален сотовый поликарбонат. Также необходимо предусмотреть форточки или двери для регулярного проветривания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.