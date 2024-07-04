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Минпромторг рекомендовал Lada Largus и Xcite для чиновников

Lada Largus и Xcite X-Cross 7 добавлены в перечень автомобилей, которые Минпромторг РФ рекомендует для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, следует из сообщения министерства, пишет ТАСС .

«Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также моделями „Газель“ и „Соболь“, — сказано в публикации.

Теперь в перечень рекомендованных для чиновников автомобилей входят 40 моделей 14 брендов, среди которых Lada, «Москвич», УАЗ, ГАЗ, Evolute, Haval, Xcite, Aurus, Kaiyi, Baic, «Амберавто», SWM и Citroen.

В сообщении отмечается, что поручение о приоритетном использовании госслужащими автомобилей отечественного производства было дано президентов Владимиром Путиным.