Мининвест Подмосковья презентовал программу трудовой адаптации участников СВО

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области защитило региональный проект «Звезды Победы» в рамках финального мероприятия по подведению итогов программы агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» в Тобольске. Подмосковный проект направлен на содействие в трудоустройстве участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Программа реализуется при поддержке Минпромторга России и фонда «Росконгресс».

«Мининвест Подмосковья защитил новый проект «Звезды Победы», в рамках которого на предприятиях региона проводятся экскурсии для участников СВО с целью последующего трудоустройства. Инициатива призвана содействовать социальной адаптации, обучению и профессиональному развитию наших защитников. Подмосковье стало первым регионом, запускающий промышленный туризм для ветеранов спецоперации. Будем обеспечивать наших работодателей ответственными и инициативными специалистами», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект Подмосковья включает в себя экскурсии-знакомства на производствах из разных сфер, обучающие программы и практику с целью дальнейшего трудоустройства в компании. В рамках проекта регион планирует сотрудничать с Фондом «Защитника Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО, промышленными предприятиями, учебными заведениями, гарантирующими всестороннюю помощь участникам программы.

На сегодняшний день инициативу поддержали:

производитель облицовочного камня «Монолитстрой»;

производитель вагонов метро «Метровагонмаш»;

авиакорпорация «Рубин»;

производитель счетчиков газа бытового и коммунального назначения «Газдевайс»;

индустриальный парк «Есипово».

На некоторых предприятиях уже прошли первые экскурсии для героев СВО и их семей. Ряд участников заинтересованы в трудоустройстве на эти предприятия. В целом выразили готовность к участию в проекте более 200 компаний.

Экскурсионной программой предусмотрено погружение в историю предприятия, встреча с руководством, ознакомление с процессом производства, профессиями и корпоративной культурой, консультации по вопросам трудоустройства и программам обучения. Особое внимание уделено созданию инклюзивных маршрутов, позволяющих людям с ограниченными возможностями здоровья полноценно знакомиться с предприятием и получать равные шансы на профессиональное развитие.

Инициатива правительства Московской области проводить экскурсии на производствах для участников СВО стала первой в России в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.