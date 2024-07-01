Минимальные цены на водку и крепкий алкоголь увеличились в РФ

Соответствующее решение приняли в Минфине РФ.

Цена водки увеличилась с 281 до 299 рублей за 0,5 л, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.

Кроме того, в перечень спиртного, на которое определяется минимальная цена, вошел и ром. Он будет продаваться по той же цене, что и бренди — от 403 рублей. До этого минимальная цена розничной продажи данного алкогольного напитка не была зафиксирована.

Министерство финансов выступило с инициативой повысить стоимость крепкого алкоголя весной. Данная индексация связана с уровнем инфляции в стране, ростом ставок акциза на спиртное с объемной долей этилового спирта свыше 9% и увеличением затрат на производство алкоголя.