Минимальная пенсия в Москве увеличится до 25 850 рублей

Со следующего года в столице минимальная пенсия с городской доплатой будет 25 850 рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Кроме того, вырастут на 5,5% единовременные и ежемесячные соцвыплаты. Это касается выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военных, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим и приемным семьям, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, ветеранам ВОВ и участникам обороны Москвы, а также иным льготным категориям москвичей.

Еще в предстоящем году власти столицы запланировали единовременные выплаты к праздничным и памятным датам. Среди них годовщины Победы в ВОВ, начала контрнаступления в битве под Москвой и аварии на Чернобыльской АЭС. Их размеры утвердят позже отдельными решениями городского градоначальника.

В 2025 году проиндексируют выплаты юбилярам супружеской жизни, долгожителям от 100 лет и старше и т. д.