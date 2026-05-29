Минимальная месячная продуктовая корзина выросла в цене на 3,3% в России

Стоимость минимального набора продуктов для россиян с начала 2026 года выросла на 3,3% и составила 7 762,2 рубля. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, сообщает ТАСС .

По его словам, дороже всего продукты стоят на Чукотке (20 412 рублей) и в Камчатском крае (13 327,6 рублей), дешевле всего — в Мордовии (6 349,6 рублей) и Саратовской области (6 499,4 рублей).

При этом в Москве минимальная корзина обходится в 9 186 рублей, в Санкт-Петербурге — в 8 897,1 рубля, в Московской области — 8 461,1 рубля, в Ленинградской — 8 775,9 рубля, в Калининградской — 9 048,3 рубля, в Татарстане — 6 810,8 рубля, в Омской области — 6 659,2 рубля, в Хабаровском крае — 10 279,6 рубля.

В расчет включены 33 наименования продуктов, среди которых мясо, рыба, молочная продукция, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.