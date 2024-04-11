Минфин выразил беспокойство из-за изъятия акций у миноритариев

Министерство финансов РФ выразило обеспокоенность из-за изъятия акций у миноритариев в результате судебных решений. Ведомство изучает возможность принятия мер для защиты инвесторов, сообщает РБК .

Заместитель министра финансов Иван Чебесков отметил, что ведомство беспокоят последствия принятых решений. При этом правовой анализ показал, что все они имеют под собой правовую основу.

«Мы сейчас анализируем ситуацию, нужно ли что-то тут делать с точки зрения внесения изменений в законодательство или нужны какие-то иные решения по этим вопросам», — заявил Чебесков.

Два года назад Арбитражный суд Пермского края признал незаконной приватизацию Соликамского магниевого завода (СМЗ), которая была проведена в 1992 году. В начале 2023 года акции предприятия передали госкорпорации «Росатом».

22 марта 2024 года суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций СМЗ у частных инвесторов. Дело коснулось акций, приобретенных на Мосбирже, которая выступила в защиту миноритариев.

Обеспокоенность этой ситуацией выразила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, важно подготовить законодательную защиту. Данная ситуация влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке.