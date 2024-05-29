Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы

Российский Минфин внес в правительство поправки, направленные на совершенствование налоговой системы страны, следует из сообщения на сайте ведомства.

Изменения в закон о бюджете на текущий год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы были предложены с целью обеспечения реализации поручений президента Владимира Путина по ряду социально значимым вопросов.

«Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства», — говорится в публикации.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что специалисты ведомства опирались на рекомендации Госдумы в ходе подготовки поправок. Также изменения, по его словам, призваны обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. Также это поможет улучшить экономическое благосостояния России.

Минфин собирается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для граждан с доходами от 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Налоги будут взиматься только с превышения лимита.

Для физлиц новая шкала НДФЛ выглядит так:

— от 2,4 до 5 млн руб. — 15%;

— от 5 до 20 млн руб. — 18%;

— от 20 до 50 млн руб. — 20%;

— более 50 млн руб. — 22%;

Для остальных НДФЛ сохранится на уровне 13%.