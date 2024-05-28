Как введение прогрессивного налогообложения отразится на экономике России: прогнозы

К каким позитивным и негативным последствиям может привести обсуждаемая налоговая реформа в России, читайте в материале РИАМО.

В России активно обсуждают введение прогрессивного налогообложения. Изменения, по словам главы Минфина Антона Силуанова, коснуться только граждан с высокими доходами. Какой доход будет считаться высоким, пока неясно. В материале РИАМО эксперты прогнозируют последствия налоговой реформы.

Доходы федерального бюджета вырастут

Фото - © РИАМО, Александр Манзюк

«Пожалуй, единственным позитивным последствием внедрения прогрессивного налогообложения будет финансирование дефицитного бюджета Российской Федерации, повышение его доходов. А поскольку введение прогрессивной шкалы не предусматривает снижение или отмену налога для граждан, получающих заработную плату в размере МРОТ, становится сложно говорить об иных позитивных ожидаемых эффектах», – считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анна Гамиловская.

По данным электронного бюджета, с 1 по 12 апреля 2024 года среднедневные расходы госбюджета подскочили до 192 млрд рублей в сутки, это второй по величине результат за период 2022-2024 годов. По совокупности данных дефицит бюджета при таких темпах расходов может достигнуть двух триллионов рублей к концу года, допускает экономист.

Налоговая нагрузка для малого бизнеса уменьшится

Фото - © Freepik, drobotdean

По мнению налогового эксперта, управляющего партнера аудиторской фирмы «Палладиум» Альбины Губайдуллиной, прогрессивная шкала позволит выровнять налоговую нагрузку для малого и среднего бизнеса.

«Налоговая нагрузка у малого бизнеса будет меньше, чем у среднего или крупного. То есть налог будет рассчитываться в относительных долях под каждый бизнес», – пояснила аналитик.

Может вырасти инфляция

Фото - © Медиасток.рф

Вместе с тем Губайдуллина прогнозирует увеличение налоговой нагрузки на крупные компании, которое, по ее словам, может привести к снижению рентабельности бизнеса.

«А бизнес будет перекладывать эту нагрузку на конечных потребителей, повышая цены на свою продукцию, что может привести к росту инфляции», – полагает эксперт.

Если говорить о физических лицах, то введение «плавающей» шкалы НДФЛ приведет к тому, что ряд граждан будут обязаны платить налог по повышенной ставке.

«Здесь важно учитывать, с какой суммы начнется применение прогрессивной ставки. Если она будет вводиться с доходов от миллиона рублей, то ряд работодателей будут пытаться компенсировать это при помощи повышения заработной платы. Это может усилить нагрузку на бизнес, что также приведет к повышению цен. Если же НДФЛ вырастет для более крупных доходов, это будет не так сильно влиять на рост цен и инфляцию», – считает Губайдуллина.

Риск перехода к теневой выплате зарплат

Фото - © Медиасток.рф

Экономист Анна Гамиловская допускает, что введение прогрессивной налоговой шкалы может спровоцировать переход к теневой выплате заработных плат, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса (МСП), часто оперирующего наличными денежными средствами.

«Доля МСП в экономике России в 2022 году, по данным Росстата, составила 21%, соответственно уход в тень может быть ощутимым», – опасается эксперт.

Рост инфляции, по ее мнению, также возможен, но не по причине изменения шкалы НДФЛ, а вследствие усложнения цепочек поставок товаров и увеличения издержек для производителей и торговых сетей из-за санкций.

Инфляция не вырастет, если косвенные налоги оставят в покое

Фото - © Freepik.com

В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин считает, что во избежание раскручивания очередного витка инфляции введение прогрессивной шкалы налогообложения должно затронуть только прямые налоги, без изменения косвенных.

Экономист подчеркнул, что при проведении реформы налоговой системы особое внимание необходимо уделить контролю оттока капитала и налоговых «лазеек», выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, расширению налоговых стимулов, равно как и закреплению персональной ответственности за реализацию реформ и достижимый социо-экономический эффект.

«До тех пор, пока не будут обнародованы все параметры новой налоговой системы РФ, достоверно ни количественно, ни качественно оценить влияние изменений на экономику не представляется возможным. Но совершенно точно можно сказать, что возврат к прогрессивной шкале необходим не только для решения «масштабных общенациональных задач», как было отмечено в ходе парламентских слушаний по вопросам налогообложения, но и в целях построения социально справедливого государства, в котором представители власти не обслуживают интересы олигархов, а отвечают «своей головой» за рост реально располагаемых доходов наиболее многочисленных групп граждан, разумно распределяя доходы между стратами общества», – заключил Гатауллин.