Минфин России обсуждает возврат инвестстрахования жизни

В России могут перезапустить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Сейчас Минфин и ЦБ обсуждают такую возможность, сообщает РБК .

Заместитель министра финансов Иван Чебесков напомнил, что полисы ИЖС ограничены в продажах с октября 2024 года, а с начала 2026 года их и вовсе запретят. На смену им в этом году должно было прийти долевое страхование жизни (ДСЖ), однако его пока что продают единицы.

Чебесков отметил, что обсуждается вариант вернуть «какую-то версию ИСЖ». Эти полисы будут доступны только квалифицированным инвесторам. Новый продукт будет предназначен для реализации высокорискованных инвестстратегий. Страховщики заинтересованы в возврате ИСЖ, так как это позволит им конкурировать с управляющими компаниями и брокерами.

ИСЖ — это финансовый продукт. С помощью него можно получать инвестдоход, а в случае смерти клиента предоставляется страховая выплата.

ЦБ ранее критиковал ИСЖ, так как были выявлены частые случаи недобросовестных продаж. Также был случай, когда возникли проблемы с выплатами по инвестиционной доле у страхователей из-за вложений в иностранные активы, которые были заблокированы.

Ранее стало известно, что в России длинные вклады могут освободить от налогов. Эту инициативу продвигают как законопроект.