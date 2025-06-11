В России длинные вклады могут освободить от налогов

В стране снова задумались об отмене подоходного налога на трехлетние вклады. Теперь эту инициативу делают как законопроект, сообщает « Российская газета ».

Комитет Государственной думы по финансовому рынку хочет внести на рассмотрение депутатов проект закона, по которому россиян могут освободить от уплаты подоходного налога на проценты по трехлетним вкладам.

«Рассчитываю, что Госдума нас поддержит, соответствующие решения будут приняты и эта мера заработает с 1 января 2026 года», — отметил глава комитета Анатолий Аксаков.

Он добавил, что первое чтение по документу планируется провести в июле, второе — в сентябре, а третье — до конца 2025 года.

Парламентарии несколько раз выступали за освобождение процентов по долгосрочным вкладам от подоходного налога. В апреле прошлого года руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина данную идею поддержала. Но у Минфина иная позиция в этом вопросе.

Как рассказал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин, на сегодняшний день в стране трехлетние вклады не пользуются большой популярностью у населения. В структуре рублевых средств физлиц доля вкладов на срок от 1 года до 3 лет составляет около 11,5%, также еще 1,1% приходится на срок более 3 лет.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что данный продукт не работает не из-за налогов, а потому что он просто несвойственен банкам.

При этом, по словам экспертов, если трехлетние вклады освободят от НДФЛ, то часть денег может перейти с текущих счетов и краткосрочных вкладов (от полугода до двух лет) на более длинные. Но сегодня условия банков больше стимулируют клиентов на размещение средств на короткие сроки.