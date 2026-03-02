сегодня в 13:35

Минфин РФ предлагает освободить от НДС рестораны с 1 апреля по 31 декабря 2026 г

Министерство финансов РФ предлагает с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания на упрощенной и патентной системах налогообложения, сообщается на сайте ведомства.

Инициатива коснется предпринимателей, которые стали плательщиками НДС с 2026 года.

Помимо этого, заведения общественного питания могут быть освобождены от необходимости соблюдения требования о среднем уровне зарплаты за предыдущий год по сравнению со средней зарплатой по региону.

Ранее стало известно, что в России ожидается стремительное повышение цен на товары и услуги. Наибольший рост цен ожидается в сфере розничной торговли (15,7%).

