В России ожидается стремительное повышение цен на товары и услуги

Банк России провел опрос и выяснил, что стоимость товаров и услуг в России будет расти быстрее, чем ожидалось. Повышение ставки НДС является основной причиной такого ускорения, сообщает pravda-nn.ru .

С начала 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России была увеличена с 20 до 22 процентов. Специалисты сразу предвидели, что увеличение фискальной нагрузки на предпринимателей неминуемо приведет к повышению потребительских цен. Сами компании этого и не отрицают.

Уже в январе наблюдался более быстрый рост отпускных цен на продукцию и услуги практически во всех отраслях за исключением добывающей промышленности. Сельское хозяйство также стало исключением, где цены снижаются уже четвертый месяц подряд.

В ближайшем будущем ожидается продолжение роста цен. Средний ожидаемый прирост цен в годовом исчислении на ближайшие 3 месяца в январе составил 10,4%, тогда как в декабре этот показатель был равен 8,5%.

Наибольший рост цен ожидается в сфере розничной торговли (15,7%), а наименьший — в сельском хозяйстве (3,8%).

