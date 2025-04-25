Минфин РФ хочет обнулить нормативы продажи экспортерами валютной выручки

Власти допускают вероятность продления указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, который должен был закончиться 30 апреля, еще на один год. Об этом сообщает газета « Ведомости ».

Минфин РФ во время совещаний в правительстве хотел, чтобы нормативы возврата и продажи валюты были обнулены. Это решение может быть принято в виде постановления после того, как указ президента будет продлен.

Один из чиновников считает, что властям необходимо оставить механизм, в рамках которого экспортеры должны отчитываться перед Центробанком и Росфинмониторингом о полученной валютной выручке.

Нулевой норматив предлагают сделать, поскольку экспортеры сами реализовывают больше валюты, чем этого требуют нормативы. При этом рубль больше не слабый.

Согласно нынешним требованиям, экспортер должен продавать 36% от доходов в валюте. Самая маленькая доля продажи от всех внешнеторговых контрактов равна 25%.