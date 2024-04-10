Минфин предложил повысить цены на ликероводочные изделия
Цены на бренди и коньяк вырастут с 1 июня
Минфин России предложил с 1 июня повысить цены на бренди, коньяк и ликероводочные изделия, сообщает РИА Новости.
Такое предложение было внесено в связи с инфляцией.
Данный проект был опубликован на портале правовой информации.
В настоящее время минимальная розничная стоимость коньяка за пол литра составляет 517 рублей. Ее планируется увеличить до 556.
Цена водки вырастит с 281 до 299 рублей, а бренди — с 375 до 403 рублей.