Минфин предложил повысить цены на ликероводочные изделия

Цены на бренди и коньяк вырастут с 1 июня

Минфин России предложил с 1 июня повысить цены на бренди, коньяк и ликероводочные изделия, сообщает РИА Новости.

Такое предложение было внесено в связи с инфляцией.

Данный проект был опубликован на портале правовой информации.

В настоящее время минимальная розничная стоимость коньяка за пол литра составляет 517 рублей. Ее планируется увеличить до 556.

Цена водки вырастит с 281 до 299 рублей, а бренди — с 375 до 403 рублей.