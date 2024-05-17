Минфин подготовил проект приказа под замещение суверенных российских евробондов

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Минфин РФ подготовил проект приказа об условиях эмиссии и обращения внешних облигационных займов России, которые выпускали с 2024 года. Проект предполагает ряд изменений, сообщает «Интерфакс» .

Благодаря изменениям Минфин сможет организовать замещение находящихся в обращении еврооблигаций РФ новыми локальными выпусками. Документом вносятся технические правки, которые нужны для проведения замещения суверенных еврооблигаций России.

Помимо этого, облигации предоставляют их владельцам право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости) в соответствии с графиком. Его устанавливают в решении об эмиссии каждого отдельного выпуска облигаций.

Минимальный срок обращения облигаций составляет один год, а максимальный — 30 лет.