сегодня в 22:22

Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на три года

Министерство финансов подготовило около 900 поправок ко второму чтению проекта федерального закона о бюджете на 2025–2027 годы, сообщается на сайте правительства.

«Министерством финансов совместно с министерствами и ведомствами подготовлены поправки ко второму чтению закона о бюджете на следующую трехлетку», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время заседания правительства.

Он отметил, что планируется внести около 900 поправок с общим объемом перераспределения порядка 7 трлн рублей. Большая часть поправок касается обеспечения обороны и безопасности страны, в том числе проведение спецоперации.

Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Ранее партия «Единая Россия» в первом чтении проголосовала за проект бюджета, который предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны.