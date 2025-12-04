Минфин планирует ограничить досрочное снятие средств из программы долгосрочных сбережений

Министерство финансов России рассматривает введение ограничений на досрочное снятие средств из программы долгосрочных сбережений для предпенсионеров и пенсионеров после того, как за третий квартал 2025 года участники вывели около 18 млрд рублей, сообщает «Царьград» .

Министерство финансов России может скорректировать условия программы долгосрочных сбережений (ПДС) для предпенсионеров и пенсионеров. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, ведомство анализирует случаи, когда граждане активно используют возможность досрочного снятия средств, что не соответствует изначальной цели программы.

Чебесков пояснил, что ПДС создавалась как инструмент для формирования долгосрочных накоплений, а не для получения быстрой финансовой поддержки. В связи с этим Минфин рассматривает вариант введения ограничений на снятие части средств, сформированных за счет государственного софинансирования.

«Возможно, понадобятся точечные изменения, чтобы часть софинансирования обналичивать было нельзя», — отметил Чебесков.

Он добавил, что для пенсионеров условия пока остаются гибкими, однако необходимо соблюдать баланс между интересами участников и целями программы. В третьем квартале 2025 года предпенсионеры вывели из ПДС около 18 млрд рублей, что вызвало обеспокоенность у ведомства.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в 2024 году и предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год. По условиям, снять средства можно после 15 лет участия или по достижении пенсионного возраста, однако для пенсионеров и предпенсионеров действуют более мягкие правила. Минфин считает, что механизм вывода средств требует доработки для предотвращения злоупотреблений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.